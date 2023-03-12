В Криму пройшли обшуки в представника Курултаю. Закидають підрив колій

Озброєні люди в окупованому Криму пришли з обшуками до будинку делегату Курултаю Леммара Юнусова. Він проживає у селі Урожайне Сімферопольського району.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook громадської організації "Кримська солідарність".
За словами самого Юнусова, слідчі не проводили обшук усього будинку, але вони оглянули їх поверхнево. У ФСБ свої дії пояснили тим, що нібито підозрюють Юнусова у причетності до підриву залізниці у Бахчисарайському районі.
"У всі кімнати не заходили, поверхово всі переглянули, запитання ставили вибух залізниці. Шукали супутні предмети. Я сказав усе, що ви знайдете, це те, що ви самі принесли. Вони кажуть: "Хочете, самі нас обшукайте". Я говорю - клоунами не будьте. Ніхто вас не обшукуватиме. Обшукувати прийшли ви. За годину впоралися, дуже швидко. Попросили, щоби ніхто не підходив, ніхто не під'їжджав. Нічого вони не виявили", - розповів Юнусов.
Він також повідомив, що нікого з членів його родини не було затримано.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що озброєні люди в окупованому Криму напали на будинок кримського татарина Едема Муртазаєва та силою вивезли його родину.
Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму партизани пошкодили залізничне полотно. Внаслідок пригоди рух поїздів було зупинено.
Також повідомлялося, що партизани розмалювали графіті з українською символікою різних міст в окупованому Криму.
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