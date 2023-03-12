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В Крыму прошли обыски у представителя Курултая. Обвиняют в подрыве путей

Фото: в Крыму прошли обыски у представителя Курултая (mil.in.ua)
Автор: Наталья Кава

Вооруженные люди в оккупированном Крыму пришли с обысками в дом делегата Курултая Леммара Юнусова. Он проживает в селе Урожайное Симферопольского района.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook общественной организации "Крымская солидарность".

По словам самого Юнусова, следователи не производили обыск всего дома, но они осмотрели их поверхностно. В ФСБ свои действия объяснили тем, что якобы подозревают Юнусова в причастности к взрыву железной дороги в Бахчисарайском районе.

"Во все комнаты не заходили, поверхностно все просмотрели, вопросы ставили взрыв железной дороги. Искали сопутствующие предметы. Я сказал все, что вы найдете, это то, что вы сами принесли. Они говорят: "Хотите, сами нас отыщите". Я говорю - клоунами не будьте. Никто вас не будет обыскивать. Обыскивать пришли вы. Через час справились, очень быстро. Попросили, чтобы никто не подходил, никто не подъезжал. Ничего они не обнаружили", - рассказал Юнусов.

Он также сообщил, что никто из членов его семьи не был задержан.

Ранее РБК-Украина сообщало, что вооруженные люди в оккупированном Крыму напали на дом крымского татарина Эдема Муртазаева и насильно вывезли его семью.

Напомним, во временно оккупированном Крыму партизаны повредили железнодорожное полотно. В результате происшествия движение поездов было остановлено.

Также сообщалось, что партизаны разрисовали граффити с украинской символикой разных городов в оккупированном Крыму.

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