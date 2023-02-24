Партизани пошкодили залізницю у Криму: рух поїздів зупинено (фото)

У тимчасово окупованому Криму партизани пошкодили залізничне полотно. Внаслідок чого рух поїздів було зупинено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Центру національного спротиву.

"Залізницю пошкодили в Бахчисарайському районі, в результаті рух нею припинено. Окупанти спочатку замовчували подію, а потім намагалися пояснити пошкодження нібито "проходженням важковозу". Однак фото з місця події вказують на чергову брехню окупаційної адміністрації", - розповіли там.

Нагадаємо, раніше ми писали, що українські війська з наведення партизанів завдали точного удару по ворожому складу з боєприпасами у Запорізькій області.

Також повідомлялося, що партизани розмалювали графіті з українською символікою різних міст в окупованому Криму.

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