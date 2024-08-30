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У Криму пролунали вибухи біля аеродрому Кіровське та поблизу Джанкоя

Фото: у двох районах Криму пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи у районі аеродрому Кіровське, а також біля міста Джанкой.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Крымский ветер".

За словами очевидців, над Кіровським прогриміли чотири вибухи: три в районі аеродрому й один - над місцевою залізничною станцією.

Також один вибух було чутно в районі Джанкоя.

Вибухи у Криму

З березень по серпень цього року ЗСУ щонайменше 40 разів атакували російські авіабази та військові аеродроми у Криму. З них п'ять обстрілів припали на ворожі аеродроми.

Зокрема, в ніч на четвер, 29 серпня, ударні бепілотники атакували окупований Севастополь. Також повідомлялося про перекриття Кримського мосту.

Через результативні атаки Сил оборони, російські загарбники посилили перевірки телефонів у місцевого населення.

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Крим