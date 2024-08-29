У Севастополі скаржаться на атаку дронів. Кримський міст перекрито

Тимчасово окупований Севастополь у Криму перебуває під атакою ударних безпілотників. Рух Кримським мостом перекрито.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Севастополя Михайла Развожаєва та місцеві пабліки.