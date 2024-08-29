ua en ru
Чт, 29 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Севастополі скаржаться на атаку дронів. Кримський міст перекрито

Севастополь, Крим, Четвер 29 серпня 2024 05:59
UA EN RU
У Севастополі скаржаться на атаку дронів. Кримський міст перекрито Фото: Крим перебуває під масштабною атакою ударних дронів (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Тимчасово окупований Севастополь у Криму перебуває під атакою ударних безпілотників. Рух Кримським мостом перекрито.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Севастополя Михайла Развожаєва та місцеві пабліки.

Зазначається, що військові відбивають атаку БпЛА, працює протиповітряна оборона.

За попередньою інформацією, над акваторією моря вже збито два дрона. Усі служби приведені в стан бойової готовності.

"За інформацією Рятувальної служби Севастополя, жодні цивільні об'єкти в місті не постраждали", - зазначив Развожаєв.

Місцеві пабліки радять жителям відійти подалі од вікон.

Також повідомляють про зупинку руху Кримським мостом.

Ситуація в РФ та Криму

Нагадаємо, за інформацією видання Business Insider, Росія має переглянути стратегію ППО через результативні удари ЗСУ.

Днями у російському порту "Кавказ" атакували пором з паливом. Внаслідок прильоту спалахнула масштабна пожежа.

Також раніше невідомі БпЛА атакували Севастополь і Керчь.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Крим
NEWS
Україна збільшує контроль у Курській області та поповнює обмінний фонд, - Зеленський
Україна збільшує контроль у Курській області та поповнює обмінний фонд, - Зеленський
DAILY
Чи буде влада в Україні блокувати Telegram і що може змінити арешт Дурова
Мілан Лєліч, Ростислав Шаправський Чи буде влада в Україні блокувати Telegram і що може змінити арешт Дурова