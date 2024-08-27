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В Криму росіяни посилили перевірки населення через успішні атаки ЗСУ, - ЦНС

Вівторок 27 серпня 2024 04:36
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В Криму росіяни посилили перевірки населення через успішні атаки ЗСУ, - ЦНС Фото: росгвардія (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

На території тимчасово окупованого Криму росіяни посилили перевірку населення після вдалих ударів ЗСУ по інфраструктурі півострова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційний ресурс Центр національного спротиву.

Зокрема, окупанти збільшили кількість патрулів біля портів та військових об'єктів. Так, представники росгвардії вибірково перевіряють місцеве населення, а саме - телефони та зміст інформації на них.

У ЦНС закликали українців бути пильними та враховувати це під час планування прогулянок. Крім того, інформаційний портал нагадав, що в них на сайті є розділ з корисними порадами, де можна ознайомитись з інструкціями щодо очищення телефону.

Водночас Центр національного спротиву закликав людей передавати інформацію про розміщення сил ворога, його складів та логістики, аби пришвидшити деокупації півострова.

Нагадаємо, що Україна з березня по серпень 2024 року атакувала російські авіабази та військові аеродроми щонайменше 40 разів. Зокрема, п'ять ударів зазнали ворожі аеродроми у Криму. Більшість атак було завдано внаслідок успішних операцій ГУР МО України.

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