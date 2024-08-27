В Криму росіяни посилили перевірки населення через успішні атаки ЗСУ, - ЦНС

На території тимчасово окупованого Криму росіяни посилили перевірку населення після вдалих ударів ЗСУ по інфраструктурі півострова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційний ресурс Центр національного спротиву.

Зокрема, окупанти збільшили кількість патрулів біля портів та військових об'єктів. Так, представники росгвардії вибірково перевіряють місцеве населення, а саме - телефони та зміст інформації на них.

У ЦНС закликали українців бути пильними та враховувати це під час планування прогулянок. Крім того, інформаційний портал нагадав, що в них на сайті є розділ з корисними порадами, де можна ознайомитись з інструкціями щодо очищення телефону.

Водночас Центр національного спротиву закликав людей передавати інформацію про розміщення сил ворога, його складів та логістики, аби пришвидшити деокупації півострова.