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В Крыму прогремели взрывы вблизи аэродрома Кировское и у Джанкоя

Фото: в двух районах Крыма прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы в районе аэродрома Кировское, а также возле города Джанкой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

По словам очевидцев, над Кировским прогремели четыре взрыва: три в районе аэродрома и один - над местной железнодорожной станцией.

Также один взрыв был слышен в районе Джанкоя.

Взрывы в Крыму

С марта по август этого года ВСУ не менее 40 раз атаковали российские авиабазы и военные аэродромы в Крыму. Из них пять обстрелов пришлись на вражеские аэродромы.

В частности, в ночь на четверг, 29 августа, ударные беспилотники атаковали оккупированный Севастополь. Также сообщалось о перекрытии Крымского моста.

Из-за результативных атак Сил обороны, российские захватчики усилили проверки телефонов у местного населения.

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Крым