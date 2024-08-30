В Крыму прогремели взрывы вблизи аэродрома Кировское и у Джанкоя

Во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы в районе аэродрома Кировское, а также возле города Джанкой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".
По словам очевидцев, над Кировским прогремели четыре взрыва: три в районе аэродрома и один - над местной железнодорожной станцией.
Также один взрыв был слышен в районе Джанкоя.
С марта по август этого года ВСУ не менее 40 раз атаковали российские авиабазы и военные аэродромы в Крыму. Из них пять обстрелов пришлись на вражеские аэродромы.
В частности, в ночь на четверг, 29 августа, ударные беспилотники атаковали оккупированный Севастополь. Также сообщалось о перекрытии Крымского моста.
Из-за результативных атак Сил обороны, российские захватчики усилили проверки телефонов у местного населения.
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