У Криму прогриміли вибухи в районі аеродрому окупантів, кажуть про атаку дронів

У тимчасово окупованому Криму в районі Новофедорівки пролунали вибухи біля аеродрому російських загарбників. Місцеві жителі говорять про атаку безпілотників і в інших містах, а також роботу систем протиповітряної оборони інтервентів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".
Вибухи почали лунати біля Новофедорівки опівночі.
Також зазначається, що "бавовна" була дуже сильною, і вибухи також чули в інших населених пунктах, зокрема в Євпаторії, Саках, Севастополі, Чорноморському.
У мережі пишуть, що йде робота російської ППО, попередньо йдеться про систему "Панцир-С1".
"Під Сімферополем теж неспокійно, працює росППО... У районі с. Молочне - с. Затишне під Євпаторією стріляє "Панцир-С1", повідомляють підписники", - йдеться у публікації.
Представники окупаційної "адміністрації" та гауляйтери інцидент поки що ніяк не коментують.
Нагадаємо, останнім часом у тимчасово окупованому Криму все частіше лунають вибухи. Часто вони пов'язані з атаками бійців Збройних сил України, які б'ють по місцях зосередження росіян, їхньої техніки, а також складах з боєприпасами.
Так, 20 серпня Сили оборони України атакували командний пункт росіян поблизу окупованого Севастополя в Криму - ЗСУ завдали успішного удару по командному пункту Чорноморського флоту окупантів біля Верхньосадового".
Також повідомлялося, що 13 вересня українські військові вдарили по судноремонтному заводу у Севастополі. Внаслідок атаки були пошкоджені дизель-електричний підводний човен "Ростов-на-Дону" та десантний корабель "Мінськ".
А 14 вересня військова контррозвідка СБУ та ВМС України провели унікальну спецоперацію. Захисники дронами та ракетами знищили російський комплекс ППО "Тріумф" вартістю 1,2 млрд доларів поблизу Євпаторії.
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