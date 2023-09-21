У Криму прогриміли вибухи в районі аеродрому окупантів, кажуть про атаку дронів

Вибухи почали лунати біля Новофедорівки опівночі.

Також зазначається, що "бавовна" була дуже сильною, і вибухи також чули в інших населених пунктах, зокрема в Євпаторії, Саках, Севастополі, Чорноморському.

У мережі пишуть, що йде робота російської ППО, попередньо йдеться про систему "Панцир-С1".

"Під Сімферополем теж неспокійно, працює росППО... У районі с. Молочне - с. Затишне під Євпаторією стріляє "Панцир-С1", повідомляють підписники", - йдеться у публікації.

Представники окупаційної "адміністрації" та гауляйтери інцидент поки що ніяк не коментують.

Вибухи у Криму та удари по базах ворога

Нагадаємо, останнім часом у тимчасово окупованому Криму все частіше лунають вибухи. Часто вони пов'язані з атаками бійців Збройних сил України, які б'ють по місцях зосередження росіян, їхньої техніки, а також складах з боєприпасами.

Так, 20 серпня Сили оборони України атакували командний пункт росіян поблизу окупованого Севастополя в Криму - ЗСУ завдали успішного удару по командному пункту Чорноморського флоту окупантів біля Верхньосадового".

Також повідомлялося, що 13 вересня українські військові вдарили по судноремонтному заводу у Севастополі. Внаслідок атаки були пошкоджені дизель-електричний підводний човен "Ростов-на-Дону" та десантний корабель "Мінськ".

А 14 вересня військова контррозвідка СБУ та ВМС України провели унікальну спецоперацію. Захисники дронами та ракетами знищили російський комплекс ППО "Тріумф" вартістю 1,2 млрд доларів поблизу Євпаторії.