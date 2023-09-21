В Крыму прогремели взрывы в районе аэродрома оккупантов, говорят об атаке дронов

Взрывы стали звучать около Новофедоровки около полуночи.

Также отмечается, что "бавовна" была очень сильной, и взрывы также слышали в других населенных пунктах, в частности в Евпатории, Саках, Севастополе, Черноморском.

В сети пишут, что идет работа российской ПВО, предварительно речь идет о системе "Панцирь-С1".

"Под Симферополем тоже неспокойно, работает росПВО... В районе с. Молочное - с. Уютное под Евпаторией стреляет "Панцирь-С1", сообщают подписчики", - говорится в публикации.

Представители оккупационной "администрации" и гауляйтеры инцидент пока никак не комментируют.

Взрывы в Крыму и удары по базам врага

Напомним, в последнее время во временно оккупированном Крыму все чаще раздаются взрывы. Часто они связаны с атаками бойцов Вооруженных сил Украины, которые избивают по местам сосредоточения россиян, их технике, а также складам с боеприпасами.

Так, 20 сентября Силы обороны Украины атаковали командный пункт россиян вблизи оккупированного Севастополя в Крыму - ВСУ нанесли успешный удар по командному пункту Черноморского флота оккупантов возле Верхнесадового.

Также сообщалось, что 13 сентября украинские военные ударили по судоремонтному заводу в Севастополе. В результате атаки были повреждены дизель-электрическая подлодка "Ростов-на-Дону" и десантный корабль "Минск".

А 14 сентября военная контрразведка СБУ и ВМС Украины провели уникальную спецоперацию. Защитники дронами и ракетами уничтожили российский комплекс ПВО "Триумф" стоимостью 1,2 млрд долларов вблизи Евпатории.