У Криму "Примари" ГУР спалили два літаки Ан-26 і радіолокаційні станції ворога

Нагадаємо, майстри спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" вперше в історії знищили два ворожі літаки-амфібії Бе-12 "Чайка" в тимчасово окупованому Криму. Також був уражений черговий багатоцільовий гелікоптер окупантів Мі-8.

Раніше спецпідрозділ ГУР "Примари" знищив у Криму одразу кілька ключових систем російської ППО та зв’язку, серед яких комплекс С-400.

На початку літа українські дрони спецпідрозділу “Примари” також успішно уразили російську систему ППО С-400 в Криму. Під удар потрапили радари управління й виявлення, а також пускова установка.

Окрім того, в окупованому росіянами Криму, неподалік від міста Саки, було знищено радіолокаційну станцію зенітного ракетного комплексу С-400 "Тріумф".