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У Криму повністю припинили продаж палива на АЗС і зникло світло

10:52 21.06.2026 Нд
2 хв
Паливна криза у Криму загострилася
aimg Тетяна Степанова
Фото: у Криму повністю припинили продаж палива на АЗС (Getty Images)

У тимчасово окупованому Криму з 21 червня повністю припиняють продаж палива на АЗС - і за готівку, і за безготівковий розрахунок, і по талонах.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив гауляйтер Криму Сергій Аксьонов.

За його словами, продаж припиняється як для фізичних, так і для юридичних осіб.

Паливо відпускатиметься лише державним службам, які забезпечують життєдіяльність та безпеку Криму.

"Про всі подальші рішення у зв'язку із ситуацією, що склалася на паливному ринку республіки, буде повідомлено додатково", - додав Аксьонов.

Також Росія зупинила поромне сполучення з окупованим Кримом після атаки дронів в ніч на 21 червня.

Окрім того, як повідомили у "Крименерго", у Криму введено графіки відключення світла. Частина півострова знеструмлена. У мережі пишуть, що світло зникло після вибухів.

У Криму проблеми з бензином

Нагадаємо, проблеми з паливом у Криму почалися через посилені удари ЗСУ по коридору Крим - Донецьк, який є великим логістичним шляхом. В окупантів для переправлення бензину поки що залишися так званий Кримський міст, що значно впливає на обсяги.

До того ж ЗСУ успішно б'ють по НПЗ загарбників РФ. 28 травня українські сили уразили Туапсинський НПЗ - одне з найбільших нафтопереробних підприємств півдня Росії, яке виробляє пальне для російської армії.

Загалом паливна криза в Росії має системний характер і поглиблюється під ударами українських дронів.

З 1 червня на території тимчасово окупованого Криму бензин марок 92 та 95 почали продавати зі значними обмеженнями. Пріоритетом став продаж для підприємств, а мешканцям довелося брати не більше 20 літрів 92-го.

А сьогодні Крим взагалі залишився без палива.

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КримАЗСБензинПаливо