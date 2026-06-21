В Крыму полностью прекратили продажу топлива на АЗС и пропал свет

Во временно оккупированном Крыму с 21 июня полностью прекратили продажу топлива на АЗС - как за наличные, так и по безналичному расчету, и по талонам.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил гауляйтер Крыма Сергей Аксенов.
По его словам, продажа прекращается как для физических, так и для юридических лиц.
Топливо будет отпускаться только государственным службам, обеспечивающим жизнедеятельность и безопасность Крыма.
"Обо всех дальнейших решениях в связи с ситуацией, сложившейся на топливном рынке республики, будет сообщено дополнительно", - добавил Аксенов.
Также Россия остановила паромное сообщение с оккупированным Крымом после атаки дронов в ночь на 21 июня.
Кроме того, как сообщили в "Крымэнерго", в Крыму введены графики отключения света. Часть полуострова обесточена. В сети пишут, что свет пропал после взрывов.
Напомним, проблемы с топливом в Крыму начались из-за усиленных ударов ВСУ по коридору Крым - Донецк, который является крупным логистическим путем. У оккупантов для переправки бензина пока остался так называемый Крымский мост, что значительно сказывается на объемах.
К тому же ВСУ успешно наносят удары по НПЗ захватчиков из РФ. 28 мая украинские силы нанесли удар по Туапсинскому НПЗ - одному из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий юга России, производящему топливо для российской армии.
В целом топливный кризис в России носит системный характер и усугубляется под ударами украинских дронов.
С 1 июня на территории временно оккупированного Крыма бензин марок 92 и 95 начали продавать со значительными ограничениями. Приоритетом стала продажа предприятиям, а жителям пришлось брать не более 20 литров 92-го.
А сегодня Крым вообще остался без топлива.