У Криму повідомляють про вибухи: окупанти підняли гелікоптери

Як розповіли місцеві жителі у мережі, було чути два вибухи. Також на тлі вибухів повідомляється про польоти гелікоптерів.

"Підписники повідомляють, що між Бахчисарайським районом і Качинською долиною було чути два вибухи, в небі кружляють гелікоптери", - йдеться у публікації.

У мережі звучать припущення про ймовірну "бавовну" у Бельбеку або Качі.

Роз'яснень щодо інциденту від офіційних осіб наразі немає. Представники окупаційної "адміністрації" також нічого не говорять про вибухи та не пояснюють причини.

Вибухи у Криму

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в різних містах окупованого Криму регулярно лунають вибухи, пов'язані з ударами дронів і ракет по місцях розташування загарбників, стоянок техніки тощо.

Так, наприклад, 10 листопада у тимчасово окупованих Феодосії та Чорноморському Криму пролунала серія вибухів. За даними місцевих пабліків, у Феодосії, ймовірно, пошкоджено нафтобазу. Повідомлялось, що удари завдавалися невідомими безпілотниками. А в Чорноморському зафіксовано кілька "прильотів" по місцевій прикордонній заставі.

Пізніше стало відомо, що у ніч проти 10 листопада у Криму розвідники ГУР знищили два російських десантних катери. Це сталося у селищі Чорноморське.

Перед цим інший успішний удар стався 4 листопада, коли в тимчасово окупованій Керчі українські військові вдарили суднобудівним заводом "Залив". Пізніше стало відомо, що внаслідок атаки було пошкоджено носія "Калібрів".

Невдовзі після удару в Управлінні стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ показали фото наслідків. Кадри показали, що Сили оборони завдали значних пошкоджень ворожому кораблю "Аскольд".