У Криму повідомляють про вибухи: окупанти підняли гелікоптери

У тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи вранці у п'ятницю, 17 листопада. Вони прогриміли на південному заході півострова приблизно між н.п. Бахчисарай та Кача.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".
Як розповіли місцеві жителі у мережі, було чути два вибухи. Також на тлі вибухів повідомляється про польоти гелікоптерів.
"Підписники повідомляють, що між Бахчисарайським районом і Качинською долиною було чути два вибухи, в небі кружляють гелікоптери", - йдеться у публікації.
У мережі звучать припущення про ймовірну "бавовну" у Бельбеку або Качі.
Роз'яснень щодо інциденту від офіційних осіб наразі немає. Представники окупаційної "адміністрації" також нічого не говорять про вибухи та не пояснюють причини.
Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в різних містах окупованого Криму регулярно лунають вибухи, пов'язані з ударами дронів і ракет по місцях розташування загарбників, стоянок техніки тощо.
Так, наприклад, 10 листопада у тимчасово окупованих Феодосії та Чорноморському Криму пролунала серія вибухів. За даними місцевих пабліків, у Феодосії, ймовірно, пошкоджено нафтобазу. Повідомлялось, що удари завдавалися невідомими безпілотниками. А в Чорноморському зафіксовано кілька "прильотів" по місцевій прикордонній заставі.
Пізніше стало відомо, що у ніч проти 10 листопада у Криму розвідники ГУР знищили два російських десантних катери. Це сталося у селищі Чорноморське.
Перед цим інший успішний удар стався 4 листопада, коли в тимчасово окупованій Керчі українські військові вдарили суднобудівним заводом "Залив". Пізніше стало відомо, що внаслідок атаки було пошкоджено носія "Калібрів".
Невдовзі після удару в Управлінні стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ показали фото наслідків. Кадри показали, що Сили оборони завдали значних пошкоджень ворожому кораблю "Аскольд".
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