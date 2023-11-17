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В Крыму сообщают о взрывах: оккупанты подняли вертолеты

Фото: в оккупированном Крыму прозвучали взрывы (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Во временно оккупированном Крыму прозвучали взрывы утром в пятницу, 17 ноября. Они прогремели на юго-западе полуострова, примерно между н.п. Бахчисарай и Кача.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

Как рассказали местные жители в сети, было слышно два взрыва. Также на фоне взрывов сообщается о полетах вертолетов.

"Подписчики сообщают, что между Бахчисарайским районом и Качинской долиной было слышно два взрыва, в небе кружат вертолеты", - говорится в публикации.

В сети звучат предположения о вероятной "бавовне" в Бельбеке или Каче.

Разъяснений относительно инцидента от официальных лиц пока нет. Представители оккупационной "администрации" также ничего не говорят о взрывах и не объясняют причину.

Взрывы в Крыму

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в разных городах оккупированного Крыма регулярно звучат взрывы, которые связаны с ударами дронов и ракет по местам расположения захватчиков, стоянкам техники и пр.

Так, например, 10 ноября во временно оккупированных Феодосии и Черноморском в Крыму прозвучала серия взрывов. По данным местных пабликов, в Феодосии, вероятно, повреждена нефтебаза. Сообщалось, что удары наносились неизвестными беспилотниками. А в Черноморском зафиксировано несколько "прилетов" по местному пограничному заставу. 

Позже стало известно, что в ночь на 10 ноября в Крыму разведчики ГУР уничтожили два российских десантных катера. Это произошло в поселке Черноморское.

Перед этим другой успешный удар произошел 4 ноября, когда во временно оккупированной Керчи украинские военные ударили по судостроительному заводу "Залив". Позже стало известно, что в результате атаки был поврежден носитель "Калибров".

Вскоре после удара в Управлении стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ показали фото последствий. Кадры показали, что Силы обороны нанесли значительные повреждения вражескому кораблю "Аскольд".

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