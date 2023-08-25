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У Криму повідомляють про "приліт" по скупченню росіян: є загиблі та багато поранених

Крим, П'ятниця 25 серпня 2023 10:24
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У Криму повідомляють про "приліт" по скупченню росіян: є загиблі та багато поранених Ілюстративне фото: у Криму повідомляють про "приліт" по скупченню росіян (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У селі Перевальне Сімферопольського району повідомляють про "приліт". Там дислокується 126 окрема гвардійська бригада берегової оборони ЧФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".

Місцеві повідомляють, що внаслідок "прильоту" померло троє окупантів, також дуже багато поранених. Постраждалих привезли до Сімферопольського шпиталю на вул. Горького.

У Криму повідомляють про &quot;приліт&quot; по скупченню росіян: є загиблі та багато поранених

Ситуація у Криму

Останнім часом в окупованому Криму все частіше лунають вибухи. У більшості випадків вони пов'язані з успішними ударами наших захисників по скупченню російських солдатів, техніки та складів з боєприпасами.

Тільки сьогодні вночі в кількох районах Криму пролунали вибухи, а Міноборони РФ заявило про нібито атаку 42 дронів.

Крім того, вчора українська розвідка висадилася у Криму. Біля населеного пункту Маяк на мисі Тарханкут відбулася битва у рамках спецоперації ГУР за участю плавальних засобів та авіації.

Наші розвідники також вивісили у Криму український прапор.

Представники ГУР у коментарі РБК-Україна повідомили, що вилазка мала характер рейду. Вона показала, що півострів перебуває у зоні досяжності для операцій нашими силами.

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