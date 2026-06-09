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В Криму порожніють полиці: магазини обмежують продаж цукру, круп і борошна

04:56 09.06.2026 Вт
2 хв
Які продукти першими опинилися під лімітом?
aimg Катерина Коваль
Фото: панічні настрої тільки посилюють дефіцит продуктів (Getty Images)

В окупованому Криму дедалі частіше фіксують дефіцит продуктів харчування. З полиць магазинів зникають цукор, крупи, борошно, сіль та макаронні вироби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Що відбувається

Місцеві жителі повідомляють про порожні полиці в магазинах. Частина торговельних мереж вже запровадила обмеження на продаж товарів в одні руки - це лише посилює панічні настрої серед населення.

Причини кризи

Проблема має кілька складових. По-перше, зростання попиту через значну кількість завезених Росією мігрантів та військових. По-друге - серйозні логістичні труднощі:

  • Кримський міст більше не справляється з роллю головної транспортної артерії;
  • морські маршрути перебувають під постійною загрозою;
  • сухопутне сполучення через окуповані території регулярно потрапляє в зону досяжності українських дронів.
Читайте також: Росія скорочує експорт нафти через дефіцит пального, спричинений ударами українських дронів

Окупаційна влада мовчить

Попри очевидні проблеми, окупаційна адміністрація уникає будь-яких публічних пояснень і продовжує вдавати стабільність.

Росія вже визнала "тимчасові складнощі" з постачанням пального на півдні країни та в окупованому Криму через удари українських дронів і створила окремий галузевий штаб для подолання ситуації.

В окупованому Криму через регулярні удари по нафтобазах запровадили жорсткі обмеження і талони на бензин. 7 червня сили оборони уразили дві найбільші нафтобази півострова та об'єкт ФСБ.

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Кримдефицит бензина