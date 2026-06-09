В Крыму пустеют полки: магазины ограничивают продажу сахара, круп и муки

Россия уже признала "временные сложности" с поставками топлива на юге страны и в оккупированном Крыму из-за ударов украинских дронов и создала отдельный отраслевой штаб для преодоления ситуации.

В оккупированном Крыму из-за регулярных ударов по нефтебазам ввели жесткие ограничения и талоны на бензин. 7 июня силы обороны поразили две крупнейшие нефтебазы полуострова и объект ФСБ.