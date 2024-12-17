У Криму почнуть вимикати мобільний інтернет для "забезпечення безпеки"

У тимчасово окупованому Криму росіяни будуть вимикати мобільний інтернет. Це нібито пов'язано із забезпеченням безпеки на півострові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Крим.Реалії".

Про нововведення заявили у окупаційному Міністерстві внутрішньої політики, інформації та зв'язку Криму.

"Для забезпечення безпеки жителів Криму відсьогодні можливі відключення мобільного інтернету", - заявили у відомстві.

Варто зауважити, що причини відключень не називаються, як і їхній графік. Однак вимикати інтернет почнуть вже з 17 грудня.

Радник російського глави Криму Олег Крючков додав, що відключати мобільний інтернет можуть у будь-який, а не тільки нічний час.

Окупація Криму

Окупація Криму Росією розпочалася у лютому 2014 року, коли російські війська захопили ключові об'єкти на півострові, включно з адміністративними будівлями та військовими частинами. Під тиском озброєних сил та в умовах інформаційної блокади Росія організувала незаконний "референдум" 16 березня 2014 року, який не визнається Україною та міжнародною спільнотою. За результатами цього псевдоволевиявлення Кремль оголосив про анексію Криму, що стало грубим порушенням міжнародного права, зокрема Будапештського меморандуму та Статуту ООН.

Окупація призвела до систематичних репресій проти українців та кримських татар на півострові, численних порушень прав людини та мілітаризації регіону.

Росія перетворила Крим на військову базу, загрожуючи безпеці Чорноморського регіону, а також активно переселяє власних громадян на окуповану територію, змінюючи демографічний склад населення.