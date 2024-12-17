В Крыму начнут выключать мобильный интернет для "обеспечения безопасности"

Во временно оккупированном Крыму россияне будут выключать мобильный интернет. Это якобы связано с обеспечением безопасности на полуострове.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крым.Реалии".

О нововведениях заявили в оккупационном Министерстве внутренней политики, информации и связи Крыма.

"Для обеспечения безопасности жителей Крыма с сегодняшнего дня возможны отключения мобильного интернета", - заявили в ведомстве.

Стоит заметить, что причины отключений не называются, как и их график. Однако выключать интернет начнут уже с 17 декабря.

Советник российского главы Крыма Олег Крючков добавил, что отключать мобильный интернет могут в любое, а не только ночное время.

Оккупация Крыма

Оккупация Крыма Россией началась в феврале 2014 года, когда российские войска захватили ключевые объекты на полуострове, включая административные здания и воинские части. Под давлением вооруженных сил и в условиях информационной блокады Россия организовала незаконный "референдум" 16 марта 2014 года, который не признается Украиной и международным сообществом. По результатам этого псевдоволеизъявления Кремль объявил об аннексии Крыма, что стало грубым нарушением международного права, в частности Будапештского меморандума и Устава ООН.

Оккупация привела к систематическим репрессиям против украинцев и крымских татар на полуострове, многочисленным нарушениям прав человека и милитаризации региона.

Россия превратила Крым в военную базу, угрожая безопасности Черноморского региона, а также активно переселяет собственных граждан на оккупированную территорию, меняя демографический состав населения.