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У Криму почалися масштабні відключення водопостачання

10:12 07.07.2026 Вт
2 хв
Критична ситуація - одразу в 9 великих містах півострова
aimg Юлія Капітонова
У Криму почалися масштабні відключення водопостачання Фото: Ситуація в Криму стрімко погіршується (Getty Images)
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7 липня мешканці дев'яти міст та трьох районів окупованого Криму залишаться без водопостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву окупаційного підприємства "Вода Криму".

Відключення торкнуться:

  • частини Сімферополя,
  • Феодосії,
  • Сак,
  • Армянська,
  • Яни Капу (Красноперекопська),
  • Керчі,
  • Євпаторії,
  • Джанкоя,
  • Білогірська.

Окупаційна влада пояснює перебої аварійно-ремонтними роботами.

Загалом без водопостачання залишаться не лише жителі міст, а й мешканці навколишніх сіл, а також Білогірського, Курманського та Джанкойського районів.

Раніше окупаційна "голова адміністрації" Сак Юлія Предибайло заявляла, що місто залишилося без води через відсутність електропостачання.

Водночас супутникові знімки зафіксували пожежі на електропідстанції "Саки" та залізничній станції.

До слова, з 1 липня в селах на півдні окупованого Криму діють графіки подачі води. Ба більше, в Євпаторії воду підвозять автоцистернами.

У селі Верхня Кутузівка Ялтинського району воду подають лише з 06:00 до 22:00. Раніше аналогічні обмеження запровадили в селі Лучисте, де на окремих вулицях водопостачання доступне лише чотири години ввечері.

Серед причин обмежень називають проблеми з електропостачанням і дефіцит води у водосховищах.

До речі, 6 липня в Криму стався тотальний блекаут.

Також раніше РБК-Україна повідомляло, що українські воїни атакували нафтовий танкер РФ і нафтобазу на півострові.

Окрім того, стало відомо, скільки ворожих енергооб'єктів у Криму та на Донбасі потрапили під удари України в липні.

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Крим Водопостачання Війна Росії проти України
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