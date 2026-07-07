В Крыму начались масштабные отключения водоснабжения
7 июля жители девяти городов и трех районов оккупированного Крыма останутся без водоснабжения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление оккупационного предприятия "Вода Крыма".
Отключения коснутся:
- части Симферополя,
- Феодосии,
- Сак,
- Армянская,
- Яны Капу (Красноперекопская),
- Керчи,
- Евпатории,
- Джанкоя,
- Белогорска.
Оккупационные власти объясняют перебои аварийно-ремонтными работами.
Без водоснабжения останутся не только жители городов, но и жители окрестных сел, а также Белогорского, Курманского и Джанкойского районов.
Ранее оккупационная "глава администрации" Сак Юлия Предыбайло заявляла, что город остался без воды из-за отсутствия электроснабжения.
Спутниковые снимки зафиксировали пожары на электроподстанции "Саки" и железнодорожной станции.
Кстати, с 1 июля в селах на юге оккупированного Крыма действуют графики подачи воды. Более того, в Евпатории воду подвозят автоцистернами.
В селе Верхняя Кутузовка Ялтинского района воду подают только с 06:00 до 22:00. Ранее аналогичные ограничения ввели в селе Лучистое, где на отдельных улицах водоснабжения доступно только четыре часа вечером.
Среди причин ограничений называют проблемы с электроснабжением и дефицит воды в водохранилищах.
Кстати, 6 июля в Крыму произошел тотальный блэкаут.
Также ранее РБК-Украина сообщало, что украинские воины атаковали нефтяной танкер РФ и нефтебазу на полуострове.
Кроме того, стало известно, сколько вражеских энергообъектов в Крыму и на Донбассе попали под удары Украины в июле.