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У Криму після вибухів запровадили "точкові" відключення світла

14:38 02.10.2026 Пт
1 хв
aimg Валерій Ульяненко
У Криму після вибухів запровадили "точкові" відключення світла Ілюстративне фото: у Криму ввели відключення світла (колаж РБК-Україна)
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В окупованому Криму запровадили режим "точкових" обмежень електропостачання нібито через загрозу перевантаження та аварій в енергосистемі. Перед цим на півострові лунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на окупаційну компанію "Крымэнергоинформ" і Telegram-канал "Крымский ветер".

За даними "енергетичної компанії", вимкнення світла відбуватимуться "точково та за необхідності". Окупанти називають це "вимушеним кроком", щоб запобігти масштабній аварії в усій мережі.

Наразі точних погодинних графіків відключень за районами немає.

Попри заяви про вибіркові заходи, у Красноперекопському районі без світла опинилися усі села. У самому Красноперекопську електропостачання зникло близько 6:00 ранку - це сталося одразу після серії вибухів, які чули місцеві жителі.

Перебої з електроенергією у цьому районі фіксували й напередодні, у ніч на 1 жовтня. Тоді знеструмлення виникли через пошкодження ліній електропередач та влучання в районі місцевої електропідстанції біля Бромного заводу.

Нагадаємо, у Києві та частині Київської області через наслідки російських ударів запроваджували графіки відключень електроенергії. Крім того, аварійні відключення світла вводили у трьох областях України.

Зазначимо, міністр енергетики Денис Шмигаль доручив "Укренерго" посилити захист підстанцій, спростити будівництво укриттів та сформувати резерви обладнання для підготовки до зими.

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