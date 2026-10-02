В Крыму после взрывов ввели "точечные" отключения света

В оккупированном Крыму ввели режим "точечных" ограничений электроснабжения якобы из-за угрозы перегрузки и аварий в энергосистеме. Перед этим на полуострове раздавались взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оккупационную компанию " Крымэнергоинформ " и Telegram-канал " Крымский ветер ".

По данным "энергетической компании", отключения света будут происходить "точечно и при необходимости". Оккупанты называют это "вынужденным шагом", чтобы предотвратить масштабную аварию во всей сети.

Пока точных почасовых графиков отключений по районам нет.

Несмотря на заявления о выборочных мероприятиях, в Красноперекопском районе без света оказались все села. В самом Красноперекопске электроснабжение исчезло около 6:00 утра - это произошло сразу после серии взрывов, которые слышали местные жители.

Перебои с электроэнергией в этом районе фиксировались и накануне, в ночь на 1 октября. Тогда обесточения возникли из-за повреждения линий электропередач и попадания в районе местной электроподстанции возле Бромного завода.