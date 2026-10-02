В Крыму после взрывов ввели "точечные" отключения света
В оккупированном Крыму ввели режим "точечных" ограничений электроснабжения якобы из-за угрозы перегрузки и аварий в энергосистеме. Перед этим на полуострове раздавались взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оккупационную компанию "Крымэнергоинформ" и Telegram-канал "Крымский ветер".
По данным "энергетической компании", отключения света будут происходить "точечно и при необходимости". Оккупанты называют это "вынужденным шагом", чтобы предотвратить масштабную аварию во всей сети.
Пока точных почасовых графиков отключений по районам нет.
Несмотря на заявления о выборочных мероприятиях, в Красноперекопском районе без света оказались все села. В самом Красноперекопске электроснабжение исчезло около 6:00 утра - это произошло сразу после серии взрывов, которые слышали местные жители.
Перебои с электроэнергией в этом районе фиксировались и накануне, в ночь на 1 октября. Тогда обесточения возникли из-за повреждения линий электропередач и попадания в районе местной электроподстанции возле Бромного завода.
Напомним, в Киеве и части Киевской области из-за последствий российских ударов вводили графики отключений электроэнергии. Кроме того, аварийные отключения света вводились в трех областях Украины.
Отметим, министр энергетики Денис Шмигаль поручил "Укрэнерго" усилить защиту подстанций, упростить строительство укрытий и сформировать резервы оборудования для подготовки к зиме.