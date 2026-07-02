UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Обстріл Києва Графіки відключення світла Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

У Криму після атаки палають підстанції, частина півострова без світла

11:36 02.07.2026 Чт
2 хв
Наслідки нового блекауту вже відомі
aimg Юлія Капітонова
Фото: частина Криму знову без світла та інтернету (Getty Images)

2 липня в частині Кримського півострова знову зникло електропостачання, а також інтернет. Це сталося після атаки Сил оборони України на місцеві підстанції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Телеграм-каналу "Крымский ветер".

Згідно з останніми даними, світло зникло в західних і північних районах Криму.

Частковий блекаут на півострові - наслідок ураження одразу двох потужних електропідстанції в Сакському районі. Після атак українських сил там спалахнули масштабні пожежі.

Йдеться про:

  • підстанцію 220 кВ "Донузлав" (вона є важливим вузлом енергосистеми),
  • підстанцію 110/35/10 кВ "Мітяєво" (це великий вузол електромереж, що забезпечує пониження високої напруги).

Також відомо, що в Криму тимчасово припинено електропостачання в таких населених пунктах і районах:

  • м. Армянськ;
  • м. Красноперекопськ;
  • м. Джанкой і Джанкойський район;
  • м. Євпаторія та міський округ;
  • Чорноморський район;
  • Сакський район.

Окрім того, у зв'язку з необхідністю балансування навантаження в Бахчисарайському районі тимчасово запроваджено обмеження електропостачання за графіком "3 години через 3 години".

Місцеві мешканців повідомляють, що у Криму не працюють десятки, якщо не сотні, пунктів видачі замовлень інтернет-маркетплейсу Wildberries. В оголошеннях вказано, що немає ні світла, ні інтернету.

Wildberries у Криму відчув перші наслідки блекауту 2 липня (Фото: Crimeanwind)

До слова, минулої ночі Сили оборони України відпрацювали не лише по підстанціях у Криму. Так, у Росії знову горить один з найбільших НПЗ.

РБК-України уже опублікувало перші фото та відео "бавовни", яка накрила РФ 2 липня.

До речі, нещодавно ЗСУ влучно атакували НПЗ в Уфі та військовий завод в Пензі.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
КримЗбройні сили УкраїниВійна Росії проти України