У Криму після атаки палають підстанції, частина півострова без світла

2 липня в частині Кримського півострова знову зникло електропостачання, а також інтернет. Це сталося після атаки Сил оборони України на місцеві підстанції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Телеграм-каналу "Крымский ветер".
Згідно з останніми даними, світло зникло в західних і північних районах Криму.
Частковий блекаут на півострові - наслідок ураження одразу двох потужних електропідстанції в Сакському районі. Після атак українських сил там спалахнули масштабні пожежі.
Йдеться про:
Також відомо, що в Криму тимчасово припинено електропостачання в таких населених пунктах і районах:
Окрім того, у зв'язку з необхідністю балансування навантаження в Бахчисарайському районі тимчасово запроваджено обмеження електропостачання за графіком "3 години через 3 години".
Місцеві мешканців повідомляють, що у Криму не працюють десятки, якщо не сотні, пунктів видачі замовлень інтернет-маркетплейсу Wildberries. В оголошеннях вказано, що немає ні світла, ні інтернету.
До слова, минулої ночі Сили оборони України відпрацювали не лише по підстанціях у Криму. Так, у Росії знову горить один з найбільших НПЗ.
РБК-України уже опублікувало перші фото та відео "бавовни", яка накрила РФ 2 липня.
До речі, нещодавно ЗСУ влучно атакували НПЗ в Уфі та військовий завод в Пензі.