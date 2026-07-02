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Україна вгатила по НПЗ "Лукойла" (фото та відео)

08:47 02.07.2026 Чт
1 хв
Цей завод вкрай важливий саме для Московської області
aimg Юлія Капітонова
Україна вгатила по НПЗ "Лукойла" (фото та відео) Фото: Українські дрони знову дібралися до НПЗ у Нижньому Новгороді (ASTRA)
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Вночі 2 липня потужна "бавовна" накрила НПЗ у російському Кстово Нижньогородської області РФ. Там вирує пожежа, а поблизу знаходиться ще один важливий ворожий об'єкт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ASTRA.

Цього разу українські дрони вдарили по російському заводу, який належить "Лукойл-Нижегороднафтооргсинтез". Його охопив вогонь.

Ідеться про один із провідних НПЗ Росії. Він вкрай важливий для забезпечення саме Московського регіону.

Встановлена ​​потужність первинної переробки нафти становить близько 17 млн ​​тонн на рік.

Також відомо, що підприємство випускає понад 50 найменувань продукції: автомобільне, авіаційне та дизельне паливо; нафтові бітуми, парафіни тощо.

Поруч із НПЗ знаходиться Новогірківська ТЕЦ, однак поки не відомо, чи може тут перекинутися вогонь.

До слова, під атакою цей нафтовий об'єкт вже не вперше. Сили оборони били по ньому у квітні та травні 2026 року.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Сили оборони успішно атакували НПЗ в Уфі та військовий завод в Пензі.

Також стало відомо, що ЗСУ відпрацювали по 8 із 10 найбільших нафтопереробних заводів РФ. По деяких з них - вже кілька разів.

Так, нещодавно під удар потрапив НПЗ у місті Слов'янськ-на-Кубані в Краснодарському краї РФ.

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Російська Федерація НПЗ Війна Росії проти України Атака дронів
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