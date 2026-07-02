В Крыму после атаки горят подстанции, часть полуострова без света

Согласно последним данным, свет исчез в западных и северных районах Крыма.

Частичный блекаут на полуострове - следствие поражения сразу двух мощных электроподстанций в Сакском районе. После атак украинских сил там начались масштабные пожары.

Речь идет о:

подстанции 220 кВ "Донузлав" (она является важным узлом энергосистемы),

(она является важным узлом энергосистемы), подстанции 110/35/10 кВ "Митяево" (это большой узел электросетей, обеспечивающий понижение высокого напряжения).

Также известно, что в Крыму временно прекращено электроснабжение в следующих населенных пунктах и районах:

г. Армянск;

г. Красноперекопск;

г. Джанкой и Джанкойский район;

г. Евпатория и городской округ;

Черноморский район;

Сакский район.

Кроме того, в связи с необходимостью балансировки нагрузки в Бахчисарайском районе временно введено ограничение электроснабжения по графику "3 часа через 3 часа".

Местные жители сообщают, что в Крыму не работают десятки, если не сотни, пунктов выдачи заказов интернет-маркетплейса Wildberries. В объявлениях указано, что нет ни света, ни интернета.

Wildberries в Крыму ощутил первые последствия блэкаута 2 июля (Фото: Crimeanwind)