У Криму після атаки дронів спалахнула пожежа біля підстанції "Титан": супутникові знімки

За даними моніторингового каналу, сьогодні близьки першої години ночі на півосторі було чути роботу російської ППО в районі Перекопського валу. Після цього супутники NASA FIRMS зафіксували пожежі в цьому районі.

"Тут знаходиться електропідстанція 220 кВ "Титан". Чи була вона уражена, невідомо", - пише "Кримський вітер".