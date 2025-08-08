У Криму після атаки дронів спалахнула пожежа біля підстанції "Титан": супутникові знімки

У тимчасовоокупованому Криму після атаки безпілотників виникли пожежі в районі потужної електропідстанції "Титан" в Армянську.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".
За даними моніторингового каналу, сьогодні близьки першої години ночі на півосторі було чути роботу російської ППО в районі Перекопського валу. Після цього супутники NASA FIRMS зафіксували пожежі в цьому районі.
"Тут знаходиться електропідстанція 220 кВ "Титан". Чи була вона уражена, невідомо", - пише "Кримський вітер".
Електропідстанція "Титан" в Армянську - один із ключових енергооб'єктів півночі окупованого Криму. Вона забезпечує електропостачанням промислові підприємства, зокрема хімічний завод "Кримський Титан". Підстанція працює на напрузі 220 кВ і відіграє стратегічну роль у функціонуванні енергосистеми регіону.
Об'єкт розташований поблизу Перекопського валу - важливого транспортного та інфраструктурного вузла, через який проходять лінії електропередач і логістичні маршрути. Варто зауважити, що виведення її з ладу може мати серйозні наслідки для енергозабезпечення окупаційних сил і промислових об’єктів Криму.
Раніше українські дрони спецпідрозділу “Примари” успішно уразили російську систему ППО С-400 у тимчасово окупованому Криму. Під удар потрапили радари управління й виявлення, а також пускова установка.
Крім того, розвідники у Криму знищили дронами два російські десантні катери та зенітно-ракетний комплекс "ТОР-М2". Кадри бойової роботи зафіксували на відео.