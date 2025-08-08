В Крыму после атаки дронов вспыхнул пожар возле подстанции "Титан": спутниковые снимки

Во временно оккупированном Крыму после атаки беспилотников возникли пожары в районе мощной электроподстанции "Титан" в Армянске.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".
По данным мониторингового канала, сегодня около часа ночи на полуострове была слышна работа российской ПВО в районе Перекопского вала. После этого спутники NASA FIRMS зафиксировали пожары в этом районе.
"Здесь находится электроподстанция 220 кВ "Титан". Была ли она поражена, неизвестно", - пишет "Крымский ветер".
Электроподстанция "Титан" в Армянске - один из ключевых энергообъектов севера оккупированного Крыма. Она обеспечивает электроснабжением промышленные предприятия, в частности химический завод "Крымский Титан". Подстанция работает на напряжении 220 кВ и играет стратегическую роль в функционировании энергосистемы региона.
Объект расположен вблизи Перекопского вала - важного транспортного и инфраструктурного узла, через который проходят линии электропередач и логистические маршруты. Стоит заметить, что вывод ее из строя может иметь серьезные последствия для энергообеспечения оккупационных сил и промышленных объектов Крыма.
Ранее украинские дроны спецподразделения "Призраки" успешно поразили российскую систему ПВО С-400 во временно оккупированном Крыму. Под удар попали радары управления и обнаружения, а также пусковая установка.
Кроме того, разведчики в Крыму уничтожили дронами два российских десантных катера и зенитно-ракетный комплекс "ТОР-М2". Кадры боевой работы зафиксировали на видео.