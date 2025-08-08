У Криму після атаки дронів спалахнула пожежа біля підстанції "Титан": супутникові знімки

У тимчасовоокупованому Криму після атаки безпілотників виникли пожежі в районі потужної електропідстанції "Титан" в Армянську.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".

За даними моніторингового каналу, сьогодні близьки першої години ночі на півосторі було чути роботу російської ППО в районі Перекопського валу. Після цього супутники NASA FIRMS зафіксували пожежі в цьому районі.

"Тут знаходиться електропідстанція 220 кВ "Титан". Чи була вона уражена, невідомо", - пише "Кримський вітер".