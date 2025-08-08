В Крыму после атаки дронов вспыхнул пожар возле подстанции "Титан": спутниковые снимки

Во временно оккупированном Крыму после атаки беспилотников возникли пожары в районе мощной электроподстанции "Титан" в Армянске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

По данным мониторингового канала, сегодня около часа ночи на полуострове была слышна работа российской ПВО в районе Перекопского вала. После этого спутники NASA FIRMS зафиксировали пожары в этом районе.

"Здесь находится электроподстанция 220 кВ "Титан". Была ли она поражена, неизвестно", - пишет "Крымский ветер".