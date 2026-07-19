У Криму окупанти почали приховувати масштаб відключень світла

Компанія "Крименерго", яка постачає електроенергію майже всьому півострову, перестала розкривати деталі про масштаб відключень світла в регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Агентство" .

Як змінився стиль офіційних повідомлень

Протягом першого тижня після блекауту 6 липня пресслужба "Крименерго" перелічувала у своїх публікаціях конкретні міста й райони без світла. Однак із середи стиль повідомлень змінився - компанія повідомила лише, що через атаки безпілотників "частина населених пунктів Північно-Західного та Східного енергорайонів повністю знеструмлена", не уточнюючи, які саме.

У четвер компанія знову обмежилась загальними словами про "найбільш постраждалу частину населених пунктів" трьох енергорайонів.

Вранці в п'ятницю "Крименерго" повідомило, що через атаки ЗСУ "були знеструмлені деякі населені пункти півострова", додавши, що інформувати населення про час подачі електроенергії наразі неможливо.

Що каже влада Криму

"У публічному полі інформацію обмежуємо, на жаль, не всі рішення можемо озвучувати", - зазначив окупаційний очільник Криму Сергій Аксьонов у четвер, звітуючи про поїздку до Чорноморського та Роздольненського районів.

Судячи з коментарів кримчан під його дописами в соцмережах, у п'ятницю світло відключали у Сімферополі, Джанкої, селищі Красногвардійське та Чорноморському районі.

Ситуація в Севастополі

З ранку п'ятниці в Севастополі запровадили жорсткіший графік відключень - "2 години зі світлом, 6 годин без світла" замість попереднього "3 години зі світлом, 3 години без".

Губернатор міста Михайло Развожаєв удень повідомив, що "ситуація з електрикою в місті ускладнилась", і влада більше не може дотримуватись точних графіків відключень. За його словами, світло насамперед подають до лікарень, насосних станцій та інших життєво важливих об'єктів.

Масштаб кризи

Минулого понеділка в Криму стався повномасштабний блекаут через удари ЗСУ по об'єктах електроенергетики. Відтоді на півострові тривають масові відключення світла.

За аналізом видання, станом на середу проблеми з електроенергією фіксувались щонайменше вісім днів поспіль у Джанкої, Красноперекопську та Армянську, і сім днів - у Севастополі.

Паралельно на півострові розгортається криза з водопостачанням - сім днів відключень зафіксували в Алушті, шість - у Сімферополі, п'ять - в Євпаторії.