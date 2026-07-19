ua en ru
Вс, 19 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

В Крыму оккупанты начали скрывать масштаб отключений света

01:13 19.07.2026 Вс
3 мин
Ситуацию в Севастополе описали откровеннее - назвав ее "усложненной"
aimg Екатерина Коваль
В Крыму оккупанты начали скрывать масштаб отключений света Иллюстративное фото: оккупационные власти признали, что не могут соблюдать графики отключений (Getty Images)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Компания "Крымэнерго", поставляющая электроэнергию почти всему полуострову, перестала раскрывать детали о масштабе отключений света в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Агентство".

Как изменился стиль официальных сообщений

В течение первой недели после блекаута 6 июля пресс-служба "Крымэнерго" перечисляла в своих публикациях конкретные города и районы без света. Однако из среды стиль сообщений изменился - компания сообщила лишь, что из-за атак беспилотников "часть населенных пунктов Северо-Западного и Восточного энергорайонов полностью обесточена", не уточняя, какие именно.

В четверг компания вновь ограничилась общими словами о "наиболее пострадавшей части населенных пунктов" трех энергорайонов.

Утром в пятницу "Крымэнерго" сообщило, что из-за атак ВСУ "были обесточены некоторые населенные пункты полуострова", добавив, что информировать население о времени подачи электроэнергии пока невозможно.

Что говорят власти Крыма

"В публичном поле информацию ограничиваем, к сожалению, не все решения можем озвучивать", - отметил оккупационный глава Крыма Сергей Аксенов в четверг, отчитываясь о поездке в Черноморский и Раздольненский районы.

Судя по комментариям крымчан под его сообщениями в соцсетях, в пятницу свет отключали в Симферополе, Джанкое, поселке Красногвардейское и Черноморском районе.

Ситуация в Севастополе

С утра пятницы в Севастополе ввели более жесткий график отключений - "2 часа со светом, 6 часов без света" вместо предыдущего "3 часа со светом, 3 часа без света".

Губернатор города Михаил Развожаев днем сообщил, что "ситуация с электричеством в городе усложнилась", и власти больше не могут придерживаться точных графиков отключений. По его словам, свет прежде всего подают в больницы, насосные станции и другие жизненно важные объекты.

Масштаб кризиса

В минувший понедельник в Крыму произошел полномасштабный блекаут из-за ударов ВСУ по объектам электроэнергетики. С тех пор на полуострове продолжаются массовые отключения света.

По анализу издания, по состоянию на среду проблемы с электроэнергией фиксировались, по меньшей мере, восемь дней подряд в Джанкое, Красноперекопске и Армянске, и семь дней - в Севастополе.

Параллельно на полуострове разворачивается кризис с водоснабжением – семь дней отключений зафиксировали в Алуште, шесть – в Симферополе, пять – в Евпатории.

Напомним, командующий СБС уже неоднократно отчитывался об ударах по энергоинфраструктуре России. В ночь на 13 июля Мадяр заявлял о поражении 15 российских судов и 9 энергоузлов - тогда же он анонсировал новые результаты операций "Молочка" и "Крымский рубильник off".

Также 17 июля стало известно, что Силы обороны поразили сторожевой корабль "Светляк" в Керчи и НПЗ "Славнефть-Янос" в Ярославле, а также танкеры "теневого флота" РФ в Черном и Азовском морях.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Крым Отключения света
Новости
Саудовская Аравия получит от Трампа право на собственное обогащение урана - CNN
Саудовская Аравия получит от Трампа право на собственное обогащение урана - CNN
Аналитика
Пикапы и "корчи": на чем ездит армия и пересядут ли ВСУ на украинские авто
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Пикапы и "корчи": на чем ездит армия и пересядут ли ВСУ на украинские авто