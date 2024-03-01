В Криму лунають вибухи, жаліються на ракетну атаку

При підготовці матеріалу використовувалися Telegram-канали "Крым. Реалии", партизанського руху "АТЕШ", "Крымский ветер", пропагандистські "ЧП/Крым", "ЧП/Севастополь" й так званого "губернатор" тимчасової окупаційної влади Росії у Севастополі Михайла Развожаєва.

Згідно з даними "ЧП/Cевастополь", повітряну тривогу в місті оголосили о 14:34. Зокрема, як стверджує "Крымский ветер" в місті пролунав гучний вибух, а над Севастопольською бухтою видніється димова завіса.

За словами очевидців, пролунало щонайменше п'ять вибухів. Тим часом так званий "губернатор" тимчасової окупаційної влади Росії Михайло Развожаєв стверджує про роботу протиповітряної оборони.

Активна робота ППО в Євпаторії та Сакському районі

В Євпаторії, а також Сакському районі, як пише "Кримский ветер", активно працює протиповітряна оборона росіян. В небі видніється дим.

Росіяни жаліються на ракетну атаку

"ЧП/Cевастополь" стверджує про те, що терористи, нібито, збили 8 ракет над Чорним морем.

Є приліт по військовій базі

Очевидці заявляють про приліт по військовій базі у Гвардійському Сімферопольського району. Тим часом протичовновий літак Бе-12 патрулює вздовж західного узбережжя Криму

Є прильоти у Севастополі та Сакському районі

"Наші джерела повідомляють, що є влучання в Севастополі та в Сакському районі", - пише "Кримский ветер".

Тим часом Развожаєв стверджує про те, що дим у районі Севастопольської та Південної бухт, нібито, є табельним засобом маскування.

В Севастополі рухаються швидкі, в центрі знову лунають вибухи

Як пише "Атеш", в Севастополі кудись їдуть швидкі. Тим часом інші Telegram-канал повідомляють про чергові вибухи в центрі місті, втім, не такі гучні, як попередні.

Фіксують ще ракети

Пропагандистський "ЧП/Севастополь" стверджує про підліт нових ракет.

Ситуація у Криму

Загалом у Криму наразі все частіше чують вибухи. Наші захисники провели вже десятки операції на півострові та у Чорному морі, знищуючи російські бази, склади та кораблі.

Тим часом керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов анонсував нові сюрпризи в Криму, а також порадив не користуватись Керченським мостом.