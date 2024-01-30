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Окупанти бояться нових "диверсій" у Криму: вводять жорсткі фільтраційні заходи

Крим, Вівторок 30 січня 2024 14:15
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Окупанти бояться нових "диверсій" у Криму: вводять жорсткі фільтраційні заходи Фото: окупанти посилили заходи безпеки в Криму та запроваджують жорсткі фільтраційні заходи (GettyImage)
Автор: Ярослава Борзова

Кремль дав вказівку прикордонній службі ФСБ РФ посилити контррозвідувальний режим на адміністративній межі тимчасово окупованої території Криму та Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"Особливу увагу приділяють захисту автомобільного та залізничного мостів між Чонгарським та Кримським півостровами", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають в ЦНС, даний напрямок забезпечує підтримку угрупування військ на окупованій території Криму та тилове забезпечення угруповань на Херсонському та Запорізькому напрямках.

"Після окупації лівобережжя Херсонської області противник не прибрав КПВВ з адміністративної межі між тимчасово окупованою територією АР Крим та Херсонською областю. Дані об’єкти використовувались російськими спецслужбами для проведення “фільтраційних заходів” цивільного населення", - інформують у Центрі спротиву.

Загарбники на цей момент додатково обладнали системою сканування та моніторингу автомобілів із використанням рентгену пункт пропуску "Чонгар".

Крім того, окупанти ретельно оглядають автомобілі з реєстраційними номерами Запорізької та Херсонської областей, як українського, так і запровадженого росіянами зразка.

"Центр національного спротиву закликає громадян бути особливо обережними при перетині даних пунктів пропуску", - зауважили в повідомленні.

Ситуація у Криму

Загалом у Криму наразі все частіше чують вибухи. Наші захисники провели вже десятки операції на півострові та у Чорному морі, знищуючи російські бази, склади та кораблі.

Нагадаємо, 4 січня у Севастополі та Євпаторії лунали потужні вибухи. Перед цим російські окупанти перекрили рух Кримським мостом.

Пізніше Управління стратегічних комунікацій ЗСУ заявило, що поблизу окупованого Севастополя було уражено пункт з'єднання російських окупаційних військ. Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що операція була проведена за допомогою українських пілотів.

Також Повітряні сили ЗСУ вдарили по аеродрому Саки, де знаходився ще один пункт управління ворога.

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