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В Крыму раздаются взрывы, жалуются на ракетную атаку

Фото: в Крыму раздаются взрывы, жалуются на ракетную атаку (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Во временно оккупированном Севастополе раздались взрывы. В городе объявлена воздушная тревога.

О ситуации на территории Крыма - в материале РБК-Украина.

При подготовке материала использовались Telegram-каналы "Крым. Реалии", партизанского движения "АТЕШ", "Крымский ветер", пропагандистские "ЧП/Крым", "ЧП/Севастополь" и так называемого "губернатор" временной оккупационной власти России в Севастополе Михаила Развожаева. 

Согласно данным "ЧП/Севастополь", воздушную тревогу в городе объявили в 14:34. В частности, как утверждает "Крымский ветер" в городе прогремел громкий взрыв, а над Севастопольской бухтой виднеется дымовая завеса. 

По словам очевидцев, прозвучало по меньшей мере пять взрывов. Между тем так называемый "губернатор" временной оккупационной власти России Михаил Развожаев утверждает о работе противовоздушной обороны.

Активная работа ПВО в Евпатории и Сакском районе 

В Евпатории, а также Сакском районе, как пишет "Крымский ветер", активно работает противовоздушная оборона россиян. В небе виднеется дым. 

Россияне жалуются на ракетную атаку 

"ЧП/Севастополь" утверждает о том, что террористы, якобы, сбили 8 ракет над Черным морем. 

Есть прилет по военной базе 

Очевидцы заявляют о пролете по военной базе в Гвардейском Симферопольского района. Тем временем противолодочный самолет Бе-12 патрулирует вдоль западного побережья Крыма

Есть прилеты в Севастополе и Сакском районе 

"Наши источники сообщают, что есть попадания в Севастополе и в Сакском районе", - пишет "Крымский ветер". 

Между тем Развожаев утверждает о том, что дым в районе Севастопольской и Южной бухт, якобы, является табельным средством маскировки.

Новость дополняется...

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