В Крыму раздаются взрывы, жалуются на ракетную атаку

Во временно оккупированном Севастополе раздались взрывы. В городе объявлена воздушная тревога.
О ситуации на территории Крыма - в материале РБК-Украина.
При подготовке материала использовались Telegram-каналы "Крым. Реалии", партизанского движения "АТЕШ", "Крымский ветер", пропагандистские "ЧП/Крым", "ЧП/Севастополь" и так называемого "губернатор" временной оккупационной власти России в Севастополе Михаила Развожаева.
Согласно данным "ЧП/Севастополь", воздушную тревогу в городе объявили в 14:34. В частности, как утверждает "Крымский ветер" в городе прогремел громкий взрыв, а над Севастопольской бухтой виднеется дымовая завеса.
По словам очевидцев, прозвучало по меньшей мере пять взрывов. Между тем так называемый "губернатор" временной оккупационной власти России Михаил Развожаев утверждает о работе противовоздушной обороны.
Активная работа ПВО в Евпатории и Сакском районе
В Евпатории, а также Сакском районе, как пишет "Крымский ветер", активно работает противовоздушная оборона россиян. В небе виднеется дым.
Россияне жалуются на ракетную атаку
"ЧП/Севастополь" утверждает о том, что террористы, якобы, сбили 8 ракет над Черным морем.
Есть прилет по военной базе
Очевидцы заявляют о пролете по военной базе в Гвардейском Симферопольского района. Тем временем противолодочный самолет Бе-12 патрулирует вдоль западного побережья Крыма
Есть прилеты в Севастополе и Сакском районе
"Наши источники сообщают, что есть попадания в Севастополе и в Сакском районе", - пишет "Крымский ветер".
Между тем Развожаев утверждает о том, что дым в районе Севастопольской и Южной бухт, якобы, является табельным средством маскировки.
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