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У Криму гримлять вибухи: про серію "бавовни" повідомляють у Саках та Севастополі

Крим, Понеділок 30 жовтня 2023 12:14
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У Криму гримлять вибухи: про серію "бавовни" повідомляють у Саках та Севастополі Фото: у Криму гримлять вибухи 30 жовтня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У тимчасово окупованому Криму лунають вибухи одразу в кількох місцях у понеділок, 30 жовтня. Так, про серію "бавовни" повідомляють у Севастополі та Саках, а в Новофедорівці - про "приліт" у районі аеродрому.

Детальніше - у матеріалі РБК-Україна.

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: Telegram-канал "Кримський вітер", "Крим. Реалії", Telegram-канал гауляйтера Севастополя Михайла Развожаєва.

Севастополь

У тимчасово окупованому Севастополі відомо щонайменше про три вибухи.

"У Севастополі три вибухи", - йдеться у повідомленні "Кримського вітру".

Як уточнюють у "Крим. Реалії", після вибухів видніється стовп диму над Севморзаводом.

Окупанти у Криму повідомляють нібито про роботу ППО. Нібито, над Севастополем армія РФ збила дві повітряні цілі.

"Уламки впали на територію школи №27 на Північній стороні, на вулиці Пасічній та в Інкермані", - написав гауляйтер Михайло Развожаєв.

Саки

У Саках теж вибухи лунають один за одним.

"У Саках чутно вибухи, вже було 3-4", - уточнюють у Telegram-каналі "Кримський вітер".

Як передає suspilne.media, в Саках та Сакському районі частково зникло світло.

Новофедорівка

По даним того ж Telegram-каналу, імовірно, є також приліт аеродромом у Новофедорівці.

"У бік аеродрому в Новофедорівці помчала пожежна машина", - йдеться у Telegram-каналі "Кримський вітер".

Звичний сценарій

У Міноборони РФ вирішили не відходити від звичного сценарію і звинуватили у вибухах у тимчасово окупованому Криму Україну. Російські окупанти похвалилися, що нібито "присікли спробу атаки" з боку України, заявивши, що збили нібито аж цілих 8! ракет "Storm Shadow", причому жодного разу не схибнувши.

Ситуація в Криму

Цієї ночі ЗСУ успішно уразили стратегічний об'єкт системи ППО росіян в тимчасово окупованому Криму. До цього вранці 30 жовтня у кримських Телеграм-каналах і пабліках повідомили про гучні залпи в районі окупованого Севастополя, а також про перекриття бухти через вибухи. Кримський міст також перекрили.

Нагадаємо, 20 липня, вибухи пролунали у селищах Гвардійське та Новофедорівка, де розташовані аеродроми окупантів.

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вибухи Севастопіль Крым
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