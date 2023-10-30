В Крыму гремят взрывы: о серии "хлопков" сообщают в Саках и Севастополе

Во временно оккупированном Крыму гремят взрывы сразу в нескольких местах в понедельник, 30 октября. Так, о серии "хлопков" сообщают в Севастополе и Саках, а в Новофедоровке - о "прилете" в районе аэродрома.

Севастополь

Во временно оккупированном Севастополе известно минимум о трех взрывах.

"В Севастополе три взрыва", - говорится в сообщении "Крымского ветра".

Как уточняют в "Крым. Реалии" после взрывов виднеется столб дыма над Севморзаводом.

Оккупанты в Крыму сообщают якобы о работе ПВО. Якобы, над Севастополем армия РФ сбила две воздушные цели.

"Обломки упали на территорию школы №27 на Северной стороне, на улице Пасечной и в Инкермане", - написал гауляйтер Михаил Развожаев.

Саки

В Саках тоже взрывы гремят один за другим.

"В Саках слышны взрывы, уже было 3-4", - уточняют в Telegram-канале "Крымский ветер".

Как передает suspilne.media, в Саках и Сакском районе частично исчез свет.

Новофедоровка

По данным того же Telegram-канала, предположительно, есть также прилет по аэродрому в Новофедоровке.

"В сторону аэродрома в Новофедоровке помчалась пожарная машина", - говорится в Telegram-канале "Крымский ветер".

Привычный сценарий

В Минобороны РФ решили не отходить от привычного сценария и обвинили в произошедших взрывах во временно оккупированном Крыму Украину. Российские оккупанты похвастались, что якобы "присекли попытку атаки" со стороны Украины, заявив, что сбили якобы аж целых 8! ракет "Storm Shadow", причем ни разу не промахнувшись.

Ситуация в Крыму

Этой ночью ВСУ успешно поразили стратегический объект системы ПВО россиян во временно оккупированном Крыму. До этого утром 30 октября в крымских Телеграмм-каналах и пабликах сообщили о громких залпах в районе оккупированного Севастополя, а также о перекрытии бухты из-за взрывов. Крымский мост также перекрыли.

Напомним, 20 июля, взрывы прозвучали в поселках Гвардейское и Новофедоровка, где расположены аэродромы оккупантов.