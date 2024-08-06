У Криму горять склади біля аеродрому "Октябрське": залізницю зупинили через детонацію

Вдень вівторка, 6 серпня, у центрі Криму спалахнула пожежа неподалік аеродрому "Октябрське". Там було чутно детонацію на складах боєприпасів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер" та російські пропагандистські ЗМІ.

За даними "Кримського вітру", біля аеродрому було зафіксовано сильну пожежу. Водночас місцеві чули сильні звуки вибухів біля села Широке, що розташоване неподалік населеного пункту Октябрське.

Окрім цього жителі інших населених пунктів, сіл Ленінське й Зоряне, через сильні вибухи змушені були ховатись у підвали.

Цікаво і те, що неподалік від Октябрського проходить залізнична колія яку окупанти перекрили на кілька годин "з технічних причин".

Призупинено рух двох поїздів:

№27/28 Сімферополь - Москва, відправленням 6 серпня із Сімферополя, зупинено о 17.34 біля станції Остряково;

№175/176 Москва Павелецька - Сімферополь, відправленням 5 серпня з Москви, о 17.29 зупинено біля станції Краснопартизанська.

Окрім цього було оголошено про перекриття дороги Сімферополь-Красноперекопськ а відрізку біля Октябрського. Також повідомляється про польоти російської авіації над Сімферопольським районом.

Варто зауважити, що після ураження аеродрому у 2023 році Росія не тримала там свою авіацію. Однак окупанти використовували склади для зберігання боєприпасів.