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В Крыму горят склады у аэродрома "Октябрьское": ж/д остановили из-за детонации

Вторник 06 августа 2024 19:59
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В Крыму горят склады у аэродрома "Октябрьское": ж/д остановили из-за детонации Иллюстративное фото: в Крыму 5 августа детонировали склады на аэродроме "Октябрьское" (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Днем вторника, 6 августа, в центре Крыма вспыхнул пожар возле аэродрома "Октябрьское". Там была слышна детонация на складах боеприпасов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер" и российские пропагандистские СМИ.

По данным "Крымского ветра", у аэродрома был зафиксирован сильный пожар. В то же время местные слышали сильные звуки взрывов возле села Широкое, расположенное недалеко от населенного пункта Октябрьское.

Кроме этого жители других населенных пунктов, сел Ленинское и Звездное, из-за сильных взрывов вынуждены были прятаться в подвалы.

Интересно и то, что неподалеку от Октябрьского проходит железнодорожный путь, который оккупанты перекрыли на несколько часов "по техническим причинам".

Приостановлено движение двух поездов:

  • №27/28 Симферополь – Москва, отправлением 6 августа из Симферополя, остановлено в 17.34 возле станции Остряково;
  • №175/176 Москва Павелецкая - Симферополь, отправлением 5 августа из Москвы, в 17.29 остановлено возле станции Краснопартизанская.

Кроме этого было объявлено о перекрытии дороги Симферополь-Красноперекопска а отрезке возле Октябрьского. Также сообщается о полетах российской авиации над Симферопольским районом.

В Крыму горят склады у аэродрома &quot;Октябрьское&quot;: ж/д остановили из-за детонации

Следует отметить, что после поражения аэродрома в 2023 году Россия не держала там свою авиацию. Однако оккупанты использовали склады для хранения боеприпасов.

Взрывы на аэродромах в Крыму

Напомним, в ночь на 2 августа в Крыму были уничтожены четыре вражеских установки С-400 . Сообщалось о взрывах в Севастополе и Балаклаве, Саках, Евпатории и Симферополе.

Позже в ВМС Украины рассказали, что в оккупированном россиянами Крыму осталось пять военных аэродромов . Из них два – уже без самолетов.

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