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В окупованому Криму лишилось 5 військових аеродромів, 2 з них вже без літаків, - ВМС

Крим, Субота 03 серпня 2024 18:59
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В окупованому Криму лишилось 5 військових аеродромів, 2 з них вже без літаків, - ВМС Фото: речник ВМС України Дмитро Плетенчук (facebook.com Taclbery)
Автор: Каріна Левицька

Станом на зараз в окупованому росіянами Криму залишилось 5 військових аеродромів. З них два - вже без літаків.

Про це заявив речник ВМС України Дмитро Плетенчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір "Київ 24".

Плетенчук пояснив, що російські окупанти могли б зберегти літаки на дозі незруйнованих аеродромах, однак для цього їх треба перебазувати на материк.

"Це факт. Ці літаки можна було б перебазувати на материк, але забезпечувати їх тим самим пальним і рештою необхідного, треба мати відповідну логістику", - заявив речник ВМС.

Нагадаємо, що цієї ночі в Криму було знищено чотири ворожі установки С-400.

Ми також повідомляли, що в ніч на 2 серпня в Криму пролунали вибухи в кількох районах. Гучно було зокрема у Севастополі та Балаклаві, Саках, Євпаторії та Сімферополі.

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