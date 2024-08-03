В окупованому Криму лишилось 5 військових аеродромів, 2 з них вже без літаків, - ВМС

Станом на зараз в окупованому росіянами Криму залишилось 5 військових аеродромів. З них два - вже без літаків.

Про це заявив речник ВМС України Дмитро Плетенчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір "Київ 24".

Плетенчук пояснив, що російські окупанти могли б зберегти літаки на дозі незруйнованих аеродромах, однак для цього їх треба перебазувати на материк.

"Це факт. Ці літаки можна було б перебазувати на материк, але забезпечувати їх тим самим пальним і рештою необхідного, треба мати відповідну логістику", - заявив речник ВМС.