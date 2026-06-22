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В Крыму за сутки зафиксировали сразу шесть землетрясений

16:22 22.06.2026 Пн
2 мин
Где находились эпицентры толчков и какой из них оказался самым сильным?
aimg Мария Науменко
В Крыму за сутки зафиксировали сразу шесть землетрясений Фото: сейсмограмма во время регистрации землетрясения (Getty Images)
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В районе Крыма 22 июня была зафиксирована серия землетрясений. В течение дня сейсмологи зарегистрировали шесть подземных толчков в Черном море и у побережья полуострова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Главного центра специального контроля.

Первое землетрясение произошло в 05:09. Его магнитуда составила 3,7 балла по шкале Рихтера. Эпицентр находился в Черном море примерно в 8 км от побережья Крыма на глубине 24 км.

Менее чем через 20 минут, в 05:27, был зафиксирован еще один толчок магнитудой 3,3. Его эпицентр находился в 13 км от побережья на глубине 16 км.

Третье землетрясение произошло в 06:14. Его магнитуда достигла 3,8 балла, а эпицентр находился в 7 километрах от побережья Крыма на глубине 25 километров.

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В 07:11 сейсмологи зарегистрировали четвертый толчок магнитудой 3,6. Его очаг находился в Черном море в 13 км от берега.

Самые сильные землетрясения произошли позже. В 08:48 у побережья Крыма зафиксировали толчок магнитудой 4,2 на глубине 10 км. По классификации специалистов он относится к сильно ощутимым.

Еще более мощное землетрясение магнитудой 4,5 произошло в 14:07. Его эпицентр также находился вблизи крымского побережья на глубине 10 км. Этот толчок также отнесли к категории сильно ощутимых.

Все зарегистрированные землетрясения произошли в районе побережья Крыма и акватории Черного моря. Информации о возможных последствиях или разрушениях пока не поступало.

Напомним, 31 мая в акватории Черного моря у побережья Крыма также было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,3. Его эпицентр находился в 15 км от побережья полуострова на глубине 10 км.

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