У Криму дали невтішний прогноз щодо пального попри обіцянки Путіна

Попри обіцянки хазяїна Кремля Володимира Путіна про те, що дефіцит пального окупованому Криму скоро виправлять, місцева влада визнала, що швидко вирішити проблеми не вдасться.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення гауляйтера Криму Сергія Аксьонова в Telegram.
Раніше диктатор Путін заявляв, що Росія "спостерігає певний дефіцит, але не критичний", а постачання пального до Криму невдовзі нарощуватимуть і по землі, і по морю. Втім, гауляйтер Аксьонов фактично спростував ці слова.
Аксьонов визнав, що великих обсягів пального найближчим часом на півострові не з'явиться.
"Прошу всіх набратися терпіння", - написав гауляйтер.
Окрема проблема - електроенергія. Аксьонов зізнався, що отримує скарги мешканців на несправедливий розподіл електрики по території півострова.
Причина, за його словами, у двох речах:
Для виправлення ситуації створили додаткові бригади з муніципальних службовців.
"У межах декількох днів ситуацію постараємося нормалізувати", - запевнив гауляйтер.
Гауляйтер визнав, що щодня отримує повідомлення від жителів про маршрути, на які не вийшов транспорт.
Нагадаємо, за словами Путіна, щомісячна потреба Криму в пальному становить 70 тисяч тонн, а наявного запасу вистачить лише на кілька днів.
Тим часом паливна криза вже відбивається на ринку праці окупованого півострова.
Мешканці Криму масово скаржаться на затримки зарплат і вимушені звільнення, а підприємці - на простій та брак коштів для розрахунків із працівниками й податковою.
Водночас Росію також охопила паливна криза. Ціни в РФ на пальне побили рекорд 20-річної давності.