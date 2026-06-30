В Крыму дали неутешительный прогноз по топливу, несмотря на обещания Путина

Обещания Путина не сбылись

Ранее диктатор Путин заявлял , что Россия "наблюдает определенный дефицит, но не критический", а поставки горючего в Крым вскоре будут наращивать и по земле, и по морю. Впрочем, гауляйтер Аксенов фактически опроверг эти слова.

Аксенов признал, что больших объемов горючего в ближайшее время на полуострове не появится .

"Прошу всех набраться терпения", - написал гауляйтер.

Свет распределяют несправедливо

Отдельная проблема - электроэнергия. Аксенов признался, что получает жалобы жителей на несправедливое распределение электричества по территории полуострова.

Причина, по его словам, в двух вещах:

противодействие атакам Украины;

техническое состояние отдельных подстанций.

Для исправления ситуации создали дополнительные бригады из муниципальных служащих.

"В пределах нескольких дней ситуацию постараемся нормализовать",- заверил гауляйтер.

Гауляйтер признал, что каждый день получает уведомления от жителей о маршрутах, на которые не вышел транспорт.

Напомним, по словам Путина, ежемесячная потребность Крыма в горючем составляет 70 тысяч тонн, а имеющегося запаса хватит всего на несколько дней.