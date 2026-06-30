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В Крыму дали неутешительный прогноз по топливу, несмотря на обещания Путина

14:20 30.06.2026 Вт
2 мин
Местному населению посоветовали запастись терпением
aimg Елена Чупровская
Фото: Гауляйтер Крыма признал проблемы в Крыму (Getty Images)

Несмотря на обещания хозяина Кремля Владимира Путина о том, что дефицит горючего оккупированному Крыму скоро исправят, местные власти признали, что быстро решить проблему не удастся.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение гауляйтера Крыма Сергея Аксенова в Telegram.

Обещания Путина не сбылись

Ранее диктатор Путин заявлял , что Россия "наблюдает определенный дефицит, но не критический", а поставки горючего в Крым вскоре будут наращивать и по земле, и по морю. Впрочем, гауляйтер Аксенов фактически опроверг эти слова.

Аксенов признал, что больших объемов горючего в ближайшее время на полуострове не появится .

"Прошу всех набраться терпения", - написал гауляйтер.

Свет распределяют несправедливо

Отдельная проблема - электроэнергия. Аксенов признался, что получает жалобы жителей на несправедливое распределение электричества по территории полуострова.

Причина, по его словам, в двух вещах:

  • противодействие атакам Украины;
  • техническое состояние отдельных подстанций.

Для исправления ситуации создали дополнительные бригады из муниципальных служащих.

"В пределах нескольких дней ситуацию постараемся нормализовать",- заверил гауляйтер.

Гауляйтер признал, что каждый день получает уведомления от жителей о маршрутах, на которые не вышел транспорт.

Напомним, по словам Путина, ежемесячная потребность Крыма в горючем составляет 70 тысяч тонн, а имеющегося запаса хватит всего на несколько дней.

Тем временем топливный кризис уже отражается на рынке труда оккупированного полуострова.

Жители Крыма массово жалуются на задержки зарплат и вынужденные увольнения, а предприниматели - на простой и нехватку средств для расчетов с работниками и налоговой.

В то же время Россию также охватил топливный кризис. Цены в РФ на горючее побили рекорд 20-летней давности.

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