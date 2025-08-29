В Криму бійці ГУР уразили дороговартісну російську РЛС зі складу С-400 (відео)

Атака відбулася в ніч на 28 серпня. Спецпризначенці уразили на території тимчасово окупованого Криму російський радіолокаційний комплекс 91Н6Е зі складу ЗРК С-400 "Тріумф".

"Черговий “тріумф” загарбників на півострові “осліп” - схоже, це фіаско. Демілітаризація тимчасово окупованого Криму триває", - зазначили розвідники.

Що відомо

Радар 91Н6Е є ключовим елементом системи С-400.

Він є модернізованою версією станції 64N6E із системи С-300. Це панорамний тривимірний радар, змонтований на шасі MZKT-7930, який може обертатися на 360°.

Забезпечує виявлення цілей на відстанях до 600 км залежно від розміру об’єкта і здатен одночасно відстежувати до 300 цілей, супроводжуючи до 100 з них.

Умовна дальність для балістичних цілей становить до 230 км, для великих літальних апаратів на великих висотах - до 530 км, а максимальна дальність досягає 600 км.

Радар використовує двосторонній фазований антений масив з електронним наведенням у двох площинах і програмним стрибком частоти, що робить його стійким до радіоперешкод. Після розгортання система готова до роботи приблизно за 5 хвилин.

Дані з 91Н6Е передаються у пункт управління , який координує весь бойовий цикл - від виявлення та класифікації цілей до пріоритизації та пуску ракет.

Його оперативність і автоматизована передача даних до пускових систем робить його центральним вузлом "очі та мозок" С-400.