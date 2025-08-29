RU

Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

В Крыму бойцы ГУР поразили дорогостоящую российскую РЛС из состава С-400 (видео)

Фото: вражеская система ПВО С-400 (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Разведчикам удалось успешно поразить дорогостоящую цель во временно оккупированном Крыму. Речь идет о российской радиолокационной системе из состава С-400.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки МО Украины.

Атака состоялась в ночь на 28 августа. Спецназовцы поразили на территории временно оккупированного Крыма российский радиолокационный комплекс 91Н6Е из состава ЗРК С-400 "Триумф".

"Очередной "триумф" захватчиков на полуострове "ослеп" - похоже, это фиаско. Демилитаризация временно оккупированного Крыма продолжается", - отметили разведчики.

Что известно

Радар 91Н6Е является ключевым элементом системы С-400.

Он является модернизированной версией станции 64N6E из системы С-300. Это панорамный трехмерный радар, смонтированный на шасси MZKT-7930, который может вращаться на 360°.

Обеспечивает обнаружение целей на расстояниях до 600 км в зависимости от размера объекта и способен одновременно отслеживать до 300 целей, сопровождая до 100 из них.

Условная дальность для баллистических целей составляет до 230 км, для крупных летательных аппаратов на больших высотах - до 530 км, а максимальная дальность достигает 600 км.

Радар использует двусторонний фазированный антенный массив с электронным наведением в двух плоскостях и программным скачком частоты, что делает его устойчивым к радиопомехам. После развертывания система готова к работе примерно за 5 минут.

Данные с 91Н6Е передаются в пункт управления, который координирует весь боевой цикл - от обнаружения и классификации целей до приоритизации и пуска ракет.

Его оперативность и автоматизированная передача данных в пусковые системы делает его центральным узлом "глаза и мозг" С-400.

 

Работа ГУР

Ранее, украинские дроны спецподразделения "Призраки" успешно поразили российскую систему ПВО С-400 в Крыму. Под удар попали радары управления и обнаружения, а также пусковая установка.

Кроме того, неподалеку от города Саки, была уничтожена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф".

А вчера стало известно о поражении малого ракетного корабля России "Буян-М", который является носителем крылатых ракет "Калибр". Попадание зафиксировали на видео.

