В Криму на авіабазі під Сімферополем пролунав вибух (відео)

Вдень у середу, 29 березня, жителі селища міського типу Гвардійське, що за 22 кілометри від Сімферополя, чули звук схожий на вибух.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.
Гвардійське розташоване в лісостеповому передгір'ї Криму. Там знаходиться залізничний вузол Острякове, магістральної лінії Джанкой - Сімферополь.
Окрім цього поруч з Гвардійським знаходиться авіабаза.
Місцеві жителі у Telegram-каналах повідомили про звук гучного вибуху в районі авіабази, від якого у будинків тремтіла стеля.
Офіційно вибух поки що не коментували.
За даними російських пропагандистських Telegram-каналів, над Гвардійським нібито спрацювала система ППО. Там нібито було збито БПЛА.
Цю ж версію озвучив і так званий голова окупованого Криму Сергій Аксьонов. За його словами безпілотник нібито впав у полі. Як він заявляє, жертв та руйнувань не було.
Нагадаємо, що 20 березня у тимчасово окупованому в Криму пролунали вибухи після того, як місцеві побачили в небі безпілотники.
Додамо, за даними ГУР МО, внаслідок вибухів у Джанкої було знищено російські крилаті ракети "Калібр НК". У відомстві додали, що загадкова "бавовна" продовжує процес демілітаризації Росії та готує український півострів Крим до деокупації.
При цьому в Силах оборони на тлі "бавовни" в Криму заявляють, що Чорноморський флот Росії опинився в своєрідній "пастці".
Детальніше про це читайте в матеріалі "Джанкойський вузол. Навіщо Україна вдарила по ньому та як це допоможе звільнити Крим".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.
Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.