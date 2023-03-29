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В Криму на авіабазі під Сімферополем пролунав вибух (відео)

Фото: в Криму на авіабазі під Сімферополем пролунав вибух (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Вдень у середу, 29 березня, жителі селища міського типу Гвардійське, що за 22 кілометри від Сімферополя, чули звук схожий на вибух.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Гвардійське розташоване в лісостеповому передгір'ї Криму. Там знаходиться залізничний вузол Острякове, магістральної лінії Джанкой - Сімферополь.

Окрім цього поруч з Гвардійським знаходиться авіабаза.

Місцеві жителі у Telegram-каналах повідомили про звук гучного вибуху в районі авіабази, від якого у будинків тремтіла стеля.

Офіційно вибух поки що не коментували.

За даними російських пропагандистських Telegram-каналів, над Гвардійським нібито спрацювала система ППО. Там нібито було збито БПЛА.

Цю ж версію озвучив і так званий голова окупованого Криму Сергій Аксьонов. За його словами безпілотник нібито впав у полі. Як він заявляє, жертв та руйнувань не було.

Нагадаємо, що 20 березня у тимчасово окупованому в Криму пролунали вибухи після того, як місцеві побачили в небі безпілотники.

Додамо, за даними ГУР МО, внаслідок вибухів у Джанкої було знищено російські крилаті ракети "Калібр НК". У відомстві додали, що загадкова "бавовна" продовжує процес демілітаризації Росії та готує український півострів Крим до деокупації.

При цьому в Силах оборони на тлі "бавовни" в Криму заявляють, що Чорноморський флот Росії опинився в своєрідній "пастці".

Детальніше про це читайте в матеріалі "Джанкойський вузол. Навіщо Україна вдарила по ньому та як це допоможе звільнити Крим".

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