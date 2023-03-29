В Крыму на авиабазе под Симферополем раздался взрыв (видео)

Днем в среду, 29 марта, жители поселка городского типа Гвардейское, что в 22 километрах от Симферополя, слышали звук похожий на взрыв.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на местные Telegram-каналы.

Эту же версию озвучил и так называемый глава оккупированного Крыма Сергей Аксенов. По его словам беспилотник якобы упал в поле. Как он заявляет, жертв и разрушений не было.

По данным российских пропагандистских Telegram-каналов, над Гвардейским якобы сработала система ПВО. Там якобы был сбит БПЛА.

Местные жители в Telegram-каналах сообщили о звуке громкого взрыва в районе авиабазы, от которого у домов дрожал потолок.

Кроме этого рядом с Гвардейским находится авиабаза.

Напомним, что 20 марта во временно оккупированном в Крыму прогремели взрывы после того, как местные увидели в небе беспилотники.

Добавим, по данным ГУР МО, в результате взрывов в Джанкое были уничтожены российские крылатые ракеты "Калибр НК". В ведомстве добавили, что загадочный "хлопок" продолжает процесс демилитаризации России и готовит украинский полуостров Крым к деоккупации.

При этом в Силах обороны на фоне "хлопка" в Крыму заявляют, что Черноморский флот России оказался в своеобразной "ловушке".

Детальнее об этом читайте в материале "Джанкойский узел. Зачем Украина ударила по нему и как это поможет освободить Крым".

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