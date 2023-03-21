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Чорноморський флот Росії опинився в своєрідній "пастці", - Гуменюк

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Чорне море, Вівторок 21 березня 2023 13:41
Чорноморський флот Росії опинився в своєрідній "пастці", - Гуменюк Фото: Чорноморський флот Росії опинився в своєрідній "пастці" (mill.ru)
Автор: Марія Кучерявець

Чорноморський флот РФ практично перебуває у своєрідній "пастці". Оскільки окупанти навіть якщо й забажають, то не мають можливості його вивести з Чорного моря, а лише розосередити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальницю Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в коментарі "Укрінформу".

Таким чином вона прокоментувала питання про те, чи може РФ почати виводити кораблі у зв’язку зі збільшенням кількості "бавовни" в Криму та через побоювання втратити свій флот.

"Якщо дивитись географічно, виведення таких одиниць для них зараз можливо хіба що в Азовське море. Але там не всюди дозволять глибини проходити тому корабельному складу, який в них є в Чорному морі. Виходити ж з Чорного моря через Босфор їм не дозволить міжнародне законодавство і вжиті санкції", - пояснила Гуменюк.

На уточнююче питання, чи можна сказати, що росіяни перебувають у своєрідній "пастці", вона відповіла, що "певною мірою так".

"Але вони можуть використовувати всю акваторію Чорного моря для розосередження свого корабельного складу для того, щоб це було для них безпечно, як вони одразу обрали безпечну відстань і поки що вважають її такою в 100 морських миль від контрольованого Україною берега", - зазначила Гуменюк.

Нагадаємо, що вчора у тимчасово окупованому в Криму пролунали вибухи після того, як місцеві побачили в небі безпілотники.

Як згодом повідомили в ГУР МО, внаслідок вибухів у Джанкої було знищено російські крилаті ракети "Калібр НК". У відомстві додали, що загадкова "бавовна" продовжує процес демілітаризації Росії та готує український півострів Крим до деокупації.

При цьому в ОК "Південь" назвали нічні вибухи на півночі тимчасово окупованого Криму в Джанкої дають чітким сигналом загарбникам, що їм треба втікати.

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