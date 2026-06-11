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У Криму атаковано ще два мости, у Сімферополі після вибухів пожежа

04:47 11.06.2026 Чт
2 хв
Міст в Армянську пошкоджено, є інформація про палаючі фури
aimg Юлія Маловічко
Фото: МСЧ Росії (Getty Images)

У ніч на 11 червня в Криму пролунали вибухи - пабліки повідомили про пожежі в Сімферополі та Севастополі. Також відомо про пошкоджені мости на сухопутних в'їздах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали і російські пабліки.

Атака на Крим почалася приблизно опівночі і тривала кілька годин. Тревогу скасували вже після четвертої ранку.

"Вибух у Севастополі, схоже на приліт, був спалах у районі Козачої бухти", - повідомив паблік "Кримський вітер".

Крім Козачої бухти нібито прилетіло в Комишеву бухту, а в Стрілецькій - влучання у військову частину. При цьому невідомо, були це дрони або ж ракети.

Також Telegram-канали писали про те, що в Армянську працювала ППО, збиваючи дрони. Нібито був приліт по автомосту, через що його пошкодило, а підписники повідомили про палаючі вантажівки.

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"Також постраждав міст при в'їзді в Красноперекопськ з боку Армянська, була сильна заграва... Схоже, цілих мостів на сухопутних в'їздах на півострів уже не залишилося", - додали в Telegram пабліках.

Як відомо, напередодні українські військові знищили Чонгарський міст, який з'єднував Крим із Херсонською областю.

Також днями в окупованому Криму вночі пролунали звуки вибухів і стрілянини після дронової небезпеки, було влучання в нафтобазу.

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КримАтака дронів