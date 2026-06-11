У Криму атаковано ще два мости, у Сімферополі після вибухів пожежа

Атака на Крим почалася приблизно опівночі і тривала кілька годин. Тревогу скасували вже після четвертої ранку.

"Вибух у Севастополі, схоже на приліт, був спалах у районі Козачої бухти", - повідомив паблік "Кримський вітер".

Крім Козачої бухти нібито прилетіло в Комишеву бухту, а в Стрілецькій - влучання у військову частину. При цьому невідомо, були це дрони або ж ракети.

Також Telegram-канали писали про те, що в Армянську працювала ППО, збиваючи дрони. Нібито був приліт по автомосту, через що його пошкодило, а підписники повідомили про палаючі вантажівки.

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"Також постраждав міст при в'їзді в Красноперекопськ з боку Армянська, була сильна заграва... Схоже, цілих мостів на сухопутних в'їздах на півострів уже не залишилося", - додали в Telegram пабліках.