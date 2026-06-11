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В Крыму атакованы еще два моста, в Симферополе после взрывов пожар

04:47 11.06.2026 Чт
2 мин
Мост в Армянске поврежден, есть информация о горевших фурах
aimg Юлия Маловичко
Фото: МСЧ России (Getty Images)

В ночь на 11 июня в Крыму раздались взрывы - паблики сообщили о пожарах в Симферополе и Севастополе. Также известно о поврежденных мостах на сухопутных вьездах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы и российские паблики.

Атака на Крым началась примерно в полночь и продолжалась несколько часов. Тревогу отменили уже после четырех утра.

"Взрыв в Севастополе, похоже на прилет, была вспышка в районе Казачьей бухты", - сообщил паблик "Крымский ветер".

Кроме Казачьей бухты якобы прилетело в Камышеву бухту, а в Стрелецкой - попадание в воинскую часть. При этом неизвестно, были это дроны либо же ракеты.

Также Telegram-каналы писали о том, что в Армянске работала ПВО, сбивая дроны. Якобы был прилет по автомосту, из-за чего его повредило, а подписчики сообщили о горевших грузовиках.

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"Также пострадал мост при въезде в Красноперекопск со стороны Армянска, было сильное зарево... Похоже, целых мостов на сухопутных въездах на полуостров уже не осталось", - добавили в Telegram пабликах.

Как известно, накануне украинские военные уничтожили Чонгарский мост, который соединял Крым с Херсонской областью.

Также на днях в оккупированном Крыму ночью раздались звуки взрывов и стрельбы после дроновой опасности, было попадание в нефтебазу.

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